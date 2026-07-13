UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Супутники NASA виявили нові пожежі в Азовському морі: під ударом танкери РФ

08:00 13.07.2026 Пн
2 хв
РФ продовжує втрачати важливі інфраструктурні магістралі
aimg Анастасія Никончук
Фото: пожежа у морі (GettyImages)

Супутникова система NASA знову зафіксувала осередки пожеж в акваторії Азовського моря. Також спалах виявлено на інфраструктурі залізничної станції "Кавказ" у Краснодарському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу Exilenova+.

Що зафіксували супутники

За даними системи супутникового моніторингу NASA FIRMS, в акваторії Азовського моря знову з'явилися теплові аномалії, що свідчать про пожежі.

Ці дані можуть вказувати на нові удари по танкерах так званого тіньового флоту Росії, який використовується для перевезення нафти в обхід міжнародних обмежень.

Супутникові знімки підтверджують появу нових осередків спалаху в районі, де раніше вже фіксувалися атаки на російські судна.

Під ударом логістика

Окрім пожеж в Азовському морі, система NASA FIRMS зареєструвала спалах на території залізничної станції "Кавказ" у Краснодарському краї.

Цей транспортний вузол відіграє у логістиці Росії, забезпечуючи перевезення у бік тимчасово окупованого Криму. Через нього проходять залізничні маршрути, які використовуються для постачання півострова.

Офіційних коментарів російської сторони щодо причин пожеж та можливих пошкоджень об'єктів на момент публікації не надходило.

Нагадуємо, що ввечері 12 липня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. В Одеському районі внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та комерційний об'єкт. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували, а інформація щодо можливих постраждалих на той момент уточнювалася.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Азовское мореВійна в Україні