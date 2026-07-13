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Спутники NASA обнаружили новые пожары в Азовском море: под ударом танкеры РФ

08:00 13.07.2026 Пн
2 мин
РФ продолжает терять важные инфраструктурные магистрали
aimg Анастасия Никончук
Спутники NASA обнаружили новые пожары в Азовском море: под ударом танкеры РФ Фото: пожар в море (GettyImages)
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Спутниковая система NASA вновь зафиксировала очаги пожаров в акватории Азовского моря. Также возгорание обнаружено на инфраструктуре железнодорожной станции "Кавказ" в Краснодарском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала Exilenova+.

Что зафиксировали спутники

По данным системы спутникового мониторинга NASA FIRMS, в акватории Азовского моря вновь появились тепловые аномалии, свидетельствующие о пожарах.

Эти данные могут указывать на новые удары по танкерам так называемого теневого флота России, который используется для перевозки нефти в обход международных ограничений.

Спутниковые снимки подтверждают появление новых очагов возгорания в районе, где ранее уже фиксировались атаки на российские суда.

Под ударом логистика

Кроме пожаров в Азовском море, система NASA FIRMS зарегистрировала возгорание на территории железнодорожной станции "Кавказ" в Краснодарском крае.

Этот транспортный узел играет важную роль в логистике России, обеспечивая перевозки в направлении временно оккупированного Крыма. Через него проходят железнодорожные маршруты, используемые для снабжения полуострова.

Официальных комментариев российской стороны относительно причин пожаров и возможных повреждений объектов на момент публикации не поступало.

Напоминаем, что вечером 12 июля российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе в результате атаки были повреждены многоэтажный жилой дом и коммерческий объект. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали, а информация о возможных пострадавших на тот момент уточнялась.

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