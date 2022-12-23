Супутники NASA показали наслідки атак на енергетику України

Супутники NASA Suomi та NOAA-20 показали, як виглядає Україна після атак Росії з енергетичних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Знімки із двох супутників, надані виданню, показують, наскільки слабко "світиться" Україна.

Exclusive new satellite imagery shows the impact of Russia’s war on Ukraine’s energy infrastructure.



Yet British embassy officials have told Sky News that Ukraine has “more than enough” generating capacity.



Why then, are lights going out across Ukraine?https://t.co/oGMwEBT82M pic.twitter.com/GQkCVhdNuF — Sky News (@SkyNews) December 23, 2022

Детальний аналіз Sky News супутникових даних NASA показує наслідки атак, які призвели до того, що наприкінці листопада вся система "майже вийшла з ладу".

Проте представники британського посольства в Києві заявили журналістам, що Україна, як і раніше, має "більш ніж достатньо фактичних потужностей з вироблення електроенергії".