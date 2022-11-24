Блекаут в Україні зафіксували із космосу (фото)

Фото: блекаут в Україні зафіксували з космосу (Віталій Носач, РБК-Україна)

Супутники зафіксували, як українські міста поринули в темряву після масованих ракетних обстрілів 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.