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Спутники NASA показали последствия атак на энергетику Украины

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Украина, Пятница 23 декабря 2022 15:55
Спутники NASA показали последствия атак на энергетику Украины Фото: спутники NASA показали последствия атак на энергетику Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Спутники NASA Suomi и NOAA-20 показали, как выглядит Украина после атак России по энергетическим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Снимки с двух спутников, предоставленные изданию, показывают, насколько слабо "светится" Украина.

Подробный анализ Sky News спутниковых данных NASA показывает последствия атак, которые привели к тому, что в конце ноября вся система "почти вышла из строя".

Тем не менее представители британского посольства в Киеве заявили журналистам, что Украина по-прежнему имеет "более чем достаточно фактических мощностей по выработке электроэнергии".

Ранее спутники зафиксировали, как украинские города погрузились во тьму после массированных ракетных обстрелов 23 ноября.

Напомним, в пятницу, 16 декабря, в результате массированного ракетного удара РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины, произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.

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