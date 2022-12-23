Спутники NASA показали последствия атак на энергетику Украины
Спутники NASA Suomi и NOAA-20 показали, как выглядит Украина после атак России по энергетическим объектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Снимки с двух спутников, предоставленные изданию, показывают, насколько слабо "светится" Украина.
Exclusive new satellite imagery shows the impact of Russia’s war on Ukraine’s energy infrastructure.— Sky News (@SkyNews) December 23, 2022
Yet British embassy officials have told Sky News that Ukraine has “more than enough” generating capacity.
Why then, are lights going out across Ukraine?https://t.co/oGMwEBT82M pic.twitter.com/GQkCVhdNuF
Подробный анализ Sky News спутниковых данных NASA показывает последствия атак, которые привели к тому, что в конце ноября вся система "почти вышла из строя".
Тем не менее представители британского посольства в Киеве заявили журналистам, что Украина по-прежнему имеет "более чем достаточно фактических мощностей по выработке электроэнергии".
Ранее спутники зафиксировали, как украинские города погрузились во тьму после массированных ракетных обстрелов 23 ноября.
Напомним, в пятницу, 16 декабря, в результате массированного ракетного удара РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины, произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.
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