ua en ru
Ср, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Супутник зафіксував потужну пожежу на нафтобазі у Смоленській області

Смоленськ, Середа 24 квітня 2024 10:10
UA EN RU
Супутник зафіксував потужну пожежу на нафтобазі у Смоленській області Фото: супутник зафіксував пожежа на нафтобазі у Смоленській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Смоленській області Росії спалахнула нафтобаза в ніч на 24 квітня. Супутник зафіксував потужну пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Моніторингова група "Кримського вітру" показала супутникові знімки, які підтверджують, що у Смоленській області загорілася нафтобаза.

Як зазначається, нафтобаза розташована поблизу населеного пункту Раздорово, що за 20 км від Смоленська

Фото: супутник зафіксував пожежа на нафтобазі у Смоленській області (t.me/Crimeanwind)

Нічні вибухи у Росії

В ніч на 24 квітня росіяни заявили про нібито атаку на об'єкти у Смоленській та Липецькій областях. Російська влада заявила про пожежі на паливно-енергетичних об'єктах та про "падіння безпілотника" у промисловій зоні.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив про загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах регіону.

Як пишуть російські ЗМІ, вночі у Смоленській області чули вибухи. У мережі публікували відео пожежі на нафтобазі.

Міноборони РФ стверджує, що "збило" за ніч вісім дронів у Курській, Бєлгородській, воронезькій та Смоленській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Пожежа
NEWS
Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні
Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме