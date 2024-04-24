ua en ru
Ср, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спутник зафиксировал мощный пожар на нефтебазе в Смоленской области

Смоленск, Среда 24 апреля 2024 10:10
UA EN RU
Спутник зафиксировал мощный пожар на нефтебазе в Смоленской области Фото: спутник зафиксировал пожар на нефтебазе в Смоленской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Смоленской области России загорелась нефтебаза в ночь на 24 апреля. Спутник зафиксировал мощный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Мониторинговая группа "Крымского ветра" показала спутниковые снимки, подтверждающие, что в Смоленской области загорелась нефтебаза.

Как отмечается, нефтебаза расположена вблизи населенного пункта Раздорово, что в 20 км от Смоленска.

Фото: спутник зафиксировал пожар на нефтебазе в Смоленской области (t.me/Crimeanwind)

Ночные взрывы в России

В ночь на 24 апреля россияне заявили о якобы атаке на объекты в Смоленской и Липецкой областях. Российские власти заявили о пожарах на топливно-энергетических объектах и о "падении беспилотника" в промышленной зоне.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о возгорании на топливно-энергетических объектах в двух районах региона.

Как пишут российские СМИ, ночью в Смоленской области слышали взрывы. В сети публиковали видео пожара на нефтебазе.

Минобороны РФ утверждает, что "сбило" за ночь восемь дронов в Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Пожар
NEWS
Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники
Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится