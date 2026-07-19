ua en ru
Нд, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Супутник показав, що залишилося від російського Ту-95 після удару по "Енгельсу-2"

14:52 19.07.2026 Нд
1 хв
Літак, який запускав ракети по Україні, отримав руйнування, помітні навіть із космосу
aimg Марія Науменко
Супутник показав, що залишилося від російського Ту-95 після удару по "Енгельсу-2" Фото: російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Опубліковані кадри дозволили детально оцінити масштаби пошкоджень літака, який входить до складу стратегічної авіації РФ та є носієм крилатих ракет Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода".

Супутниковий знімок Planet Labs, зроблений 19 липня, підтвердив критичні пошкодження одного з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 на військовому аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області РФ.

На фото, яке оприлюднили журналісти "Схем", видно, що хвостова частина літака повністю відокремлена від фюзеляжу.

Такі пошкодження свідчать, що бомбардувальник, ймовірно, більше не придатний до виконання бойових завдань.

Супутник показав, що залишилося від російського Ту-95 після удару по &quot;Енгельсу-2&quot;Фото: супутниковий знімок пошкодженого російського бомбардувальника Ту-95 на аеродромі "Енгельс-2" ("Схеми"/Planet Labs)

Саме літаки Ту-95 Росія регулярно використовує для запуску крилатих ракет Х-101 під час масованих ударів по Україні.

Нагадаємо, 17 липня Служба безпеки України повідомила про успішну атаку на стратегічний військовий аеродром "Енгельс-2".

За даними спецслужби, українські далекобійні дрони подолали близько 800 кілометрів і завдали удару по російських стратегічних бомбардувальниках.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Валерій Саратов Росавіація
Новини
СБУ уразила танкер Avero і три нафтобази РФ у Ставропольському краї
СБУ уразила танкер Avero і три нафтобази РФ у Ставропольському краї
Аналітика
Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто