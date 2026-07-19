Супутник показав, що залишилося від російського Ту-95 після удару по "Енгельсу-2"

Опубліковані кадри дозволили детально оцінити масштаби пошкоджень літака, який входить до складу стратегічної авіації РФ та є носієм крилатих ракет Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт " Схеми " видання "Радіо Свобода".

Супутниковий знімок Planet Labs, зроблений 19 липня, підтвердив критичні пошкодження одного з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 на військовому аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області РФ.

На фото, яке оприлюднили журналісти "Схем", видно, що хвостова частина літака повністю відокремлена від фюзеляжу.

Такі пошкодження свідчать, що бомбардувальник, ймовірно, більше не придатний до виконання бойових завдань.

Фото: супутниковий знімок пошкодженого російського бомбардувальника Ту-95 на аеродромі "Енгельс-2" ("Схеми"/Planet Labs)

Саме літаки Ту-95 Росія регулярно використовує для запуску крилатих ракет Х-101 під час масованих ударів по Україні.