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Спутник показал, что осталось от российского Ту-95 после удара по "Энгельсу-2"

14:52 19.07.2026 Вс
1 мин
Самолет, запускавший ракеты по Украине, получил разрушения, заметные даже из космоса
aimg Мария Науменко
Спутник показал, что осталось от российского Ту-95 после удара по "Энгельсу-2" Фото: российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Getty Images)
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Опубликованные кадры позволили подробно оценить масштабы повреждений самолета, входящего в состав стратегической авиации РФ и являющегося носителем крылатых ракет Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Схемы" издания "Радио Свобода".

Спутниковый снимок Planet Labs, сделанный 19 июля, подтвердил критические повреждения одного из российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 на военном аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области РФ.

На фото, обнародованном журналистами "Схем", видно, что хвостовая часть самолета полностью отделена от фюзеляжа.

Такие повреждения свидетельствуют, что бомбардировщик, вероятно, больше не пригоден для выполнения боевых задач.

Спутник показал, что осталось от российского Ту-95 после удара по &quot;Энгельсу-2&quot;Фото: спутниковый снимок поврежденного российского бомбардировщика Ту-95 на аэродроме "Энгельс-2" ("Схемы"/Planet Labs)

Именно самолеты Ту-95 Россия регулярно использует для запуска крылатых ракет Х-101 при массированных ударах по Украине.

Напомним, 17 июля Служба безопасности Украины сообщила об успешной атаке на стратегический военный аэродром "Энгельс-2".

По данным спецслужбы, украинские дальнобойные дроны преодолели около 800 километров и нанесли удар по российским стратегическим бомбардировщикам.

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