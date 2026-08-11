Супутник показав наслідки удару по складу Wildberries у Воронежі

На супутникових знімках зафіксовано масштабні наслідки удару, який стався 11 серпня. Пожежа, що виникла після влучання дрона, охопила значну частину логістичного комплексу.

Попри значну площу згарища, у пресслужбі компанії стверджують, що "товари переважно не постраждали".

Зазначається, що цей логістичний центр у Воронежі вже ставав ціллю для атак. Зокрема, склад зазнав влучання 23 липня, однак тоді пошкодження були незначними.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня в Новоусманському районі Воронезької області спалахнув логістичний комплекс Wildberries. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію працівників.

Раніше повідомлялося про удар по складу Wildberries у Єкатеринбурзі, який розташований більш ніж за 1700 км від кордону з Україною.

Зазначимо, наслідки атак уже позначаються на роботі маркетплейсу та економіці РФ. Відновлення об'єктів Wildberries може коштувати Росії чверть річного дефіциту бюджету.

Водночас через відтік продавців оборот маркетплейсу вже скоротився приблизно на чверть.