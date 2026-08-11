Спутник показал последствия удара по складу Wildberries в Воронеже

В результате атаки беспилотников на склад российского маркетплейса Wildberries в Воронеже выгорело около 70 тысяч квадратных метров площади
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".
На спутниковых снимках зафиксированы масштабные последствия удара, произошедшего 11 августа. Пожар, возникший после попадания дрона, охватил значительную часть логистического комплекса.
Несмотря на значительную площадь пожарища, в пресс-службе компании утверждают, что "товары преимущественно не пострадали".
Отмечается, что этот логистический центр в Воронеже уже становился целью атак. В частности, склад получил попадание 23 июля, однако тогда повреждения были незначительными.
Напомним, в ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области вспыхнул логистический комплекс Wildberries. Местные жители сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.
Ранее сообщалось об ударе по складу Wildberries в Екатеринбурге, расположенном более чем в 1700 км от границы с Украиной.
Отметим, последствия атак уже отражаются на работе маркетплейса и экономике РФ. Восстановление объектов Wildberries может обойтись России в четверть годового дефицита бюджета.
В то же время из-за оттока продавцов оборот маркетплейса уже сократился примерно на четверть.
Ранее Reuters сообщало, что у российских властей нет достаточно средств для поддержки продавцов, пострадавших в результате атак на склады Wildberries.
Маркетплейс контролирует около половины российского рынка электронной коммерции, поэтому его проблемы могут оказать значительное влияние на экономику страны.