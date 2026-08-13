Супутник показав, як вигорів склад Wildberries у Башкортостані після удару дронів

Що показав супутник

На знімку, зробленому вдень, видно, що вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів складу - приблизно п'яту частину всього комплексу.

Сліди влучань дронів помітні також на даху в інших частинах будівлі, тож усередині руйнування можуть бути ще масштабнішими.

За даними Радіо Свобода, цей склад став 21-м логістичним центром у Росії, пошкодженим або знищеним унаслідок українських атак починаючи з 18 липня.

Що відомо про удар

Уночі 13 серпня Сили оборони України завдали удару по комплексу Wildberries у Чишминському районі Башкортостану. Там розташований один із великих логістичних хабів російського маркетплейсу, який використовують для зберігання, сортування та розподілу товарів.

Того ж дня в Башкортостані також горів один із найбільших нафтопереробних заводів країни - щоб дістатися до нього, українським дронам довелося подолати близько 1400 км.