Спутник показал, как выгорел склад Wildberries в Башкортостане после удара дронов

Что показал спутник

На снимке, сделанном днем, видно, что огонь уничтожил около 30 тысяч квадратных метров склада - примерно пятую часть всего комплекса.

Следы попаданий дронов заметны также на крыше в других частях здания, поэтому внутри разрушения могут быть еще более масштабными.

По данным Радио Свобода, этот состав стал 21-м логистическим центром в России, поврежденным или уничтоженным в результате украинских атак начиная с 18 июля.

Что известно об ударе

Ночью 13 августа Силы обороны Украины нанесли удар по комплексу Wildberries в Чишминском районе Башкортостана. Там расположен один из крупных логистических хабов российского маркетплейса, который используется для хранения, сортировки и распределения товаров.

В тот же день в Башкортостане также горел один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны – чтобы добраться до него, украинским дронам пришлось преодолеть около 1400 км.