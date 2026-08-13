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Спутник показал, как выгорел склад Wildberries в Башкортостане после удара дронов

21:20 13.08.2026 Чт
2 мин
Это уже 21-й логистический центр в России, поврежден или уничтожен с 18 июля.
aimg Валерия Абабина
Спутник показал, как выгорел склад Wildberries в Башкортостане после удара дронов Фото иллюстративное: В Башкортостане выгорел склад Wildberries (getty images)
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Спутниковый снимок показал последствия удара по составу Wildberries в Башкортостане – огонь уничтожил почти 30 тысяч квадратных метров, пятую часть комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российскую службу Радио Свобода.

Что показал спутник

На снимке, сделанном днем, видно, что огонь уничтожил около 30 тысяч квадратных метров склада - примерно пятую часть всего комплекса.

Следы попаданий дронов заметны также на крыше в других частях здания, поэтому внутри разрушения могут быть еще более масштабными.

По данным Радио Свобода, этот состав стал 21-м логистическим центром в России, поврежденным или уничтоженным в результате украинских атак начиная с 18 июля.

Что известно об ударе

Ночью 13 августа Силы обороны Украины нанесли удар по комплексу Wildberries в Чишминском районе Башкортостана. Там расположен один из крупных логистических хабов российского маркетплейса, который используется для хранения, сортировки и распределения товаров.

В тот же день в Башкортостане также горел один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны – чтобы добраться до него, украинским дронам пришлось преодолеть около 1400 км.

Напомним, Силы обороны системно бьют по складам Wildberries вглубь России.

Только по оценкам аналитиков Data Insight, по меньшей мере 12 крупных складских комплексов практически полностью уничтожены, а компания потеряла около трети складских мощностей – совокупный ущерб оценивается в миллиарды долларов.

На фоне атак владелец маркетплейса срочно ищет склады в Казахстане .

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