Супутник Південної Кореї зафіксував рух військових КНДР до Росії (фото)

Участь військових КНДР у війні в Україні на боці РФ

Все почалося з того, що 8 жовтня під час слухань у парламенті міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російських окупантів.

Днями стало відомо, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО, який є одним із найтаємніших у світі.

При цьому, за даними голови ГУР Кирила Буданова, військові КНДР почнуть воювати проти України у листопаді. При цьому, як уточнювали у розвідці Південної Кореї, КНДР вирішила відправити в Україну 12 тисяч солдатів.

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