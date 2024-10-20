Супутник Південної Кореї зафіксував рух військових КНДР до Росії (фото)

Супутник Південної Кореї зафіксував пересування військ КНДР до Росії. Зокрема, у Владивостоці знаходяться 1500 солдатів спецназу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
Так, один із трьох знімків, які розвідка Південної Кореї оприлюднила як доказ розміщення військ Північної Кореї в Росії, був зроблений супутником.
Національна служба розвідки Південної Кореї (
Супутник Південної Кореї зафіксував рух військових КНДР до Росії
Все почалося з того, що 8 жовтня під час слухань у парламенті міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російських окупантів.
Днями стало відомо, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО, який є одним із найтаємніших у світі.
При цьому, за даними голови ГУР Кирила Буданова, військові КНДР почнуть воювати проти України у листопаді. При цьому, як уточнювали у розвідці Південної Кореї, КНДР вирішила відправити в Україну 12 тисяч солдатів.
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