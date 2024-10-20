Спутник Южной Кореи зафиксировал движение военных КНДР в Россию (фото)

Спутник Южной Кореи зафиксировал передвижение войск КНДР в Россию. В частности, во Владивостоке находятся 1500 солдат спецназа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.
Так, один из трех снимков, которые разведка Южной Кореи обнародована как доказательство размещения войск Северной Кореи в России, был сделан спутником.
Обнародовав спутниковые снимки, Национальная служба разведки Южной Кореи (NIS) сообщила, что КНДР решила направить около 12 тысяч военных в Россию для поддержки ее войны против Украины и уже развернула 1500 спецназовцев во Владивостоке.
"Фотография без авторства была сделана спутником, которым мы управляем", - сказал изданию источник.
Спутник Южной Кореи зафиксировал движение военных КНДР в Россию
По данным журналистов, вероятно, этот снимок был сделан спутником, оснащенным радаром с синтетической апертурой (SAR), который может собирать данные вне зависимости от погоды с помощью систем дистанционного зондирования.
Южная Корея использует несколько спутников, оборудованных поисково-спасательной системой, включая военный разведывательный спутник, хотя изображения, сделанные военными спутниками обычно не включаются в правительственные пресс-релизы, поскольку они классифицируются как военная тайна.
Следует отметить, что Южная Корея внимательно отслеживает перемещение Северной Кореи с помощью спутников, управляемых правительством и военными, на фоне роста и углубления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
Все началось с того, что 8 октября во время слушаний в парламенте министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен сообщил, что КНДР может отправить свои регулярные войска в Украину в поддержку российских оккупантов.
На днях стало известно, что Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО, которое является одним из самых секретных в мире.
При этом, по данным главы ГУР Кирилла Буданова, военные КНДР начнут воевать против Украины в ноябре. При этом, как уточняли в разведке Южной Кореи КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат.
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