ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Супрун заявила, що в Україні через вакцинацію не сталося жодної смерті

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 15:02
Супрун заявила, що в Україні через вакцинацію не сталося жодної смерті
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна, Віталій Носач)

Водночас, через відсутність щеплення у 2018 році померло 15 людей

В Україні не зафіксовано жодної смерті через вакцинацію з 1991 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. 

Вона запевняє, що усі вакцини є безпечними. Крім того, за її словами, через відсутність щеплень у поточному році померли вже 15 людей.

"На нараді у Вінниці нагадала управлінцям про національну безпеку - вакцинацію. З 1991 року в Україні не сталося жодної смерті через вакцинацію. Через відсутність щеплення та загального імунітету лише у 2018 році померло 15 людей. Усі вакцини є і вони безпечні. Вакцинуйтесь!", - написала Супрун. 

Зазначимо, що раніше у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) заявляли, що У 2017 році було зафіксовано 18 смертей, які співпали у часі із проведенням вакцинації. Проте, жодна з цих смертей не була пов`язана з вакцинацією. Всього у минулому році було проведено майже 1,4 млн щеплень.

Супрун заявила, що в Україні через вакцинацію не сталося жодної смертіРаніше РБК-Україна повідомляло, що на сьогодні в Києві можна пройти вакцинацію від грипу у 23 медичних закладах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 та 313 гривень.

Крім того, у Києві протягом останнього тижня на 5,6% зросла захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) і наразі кількість хворих за тиждень склала майже 12 тисяч. 

Уряд забезпечив можливість безкоштовної вакцинації в приватних клініках У МОЗ назвали протипоказання до вакцинації
Новини України Вакцинасупрун
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся