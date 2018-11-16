Супрун заявила, що в Україні через вакцинацію не сталося жодної смерті

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна, Віталій Носач)

Водночас, через відсутність щеплення у 2018 році померло 15 людей

В Україні не зафіксовано жодної смерті через вакцинацію з 1991 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун.

Вона запевняє, що усі вакцини є безпечними. Крім того, за її словами, через відсутність щеплень у поточному році померли вже 15 людей.

"На нараді у Вінниці нагадала управлінцям про національну безпеку - вакцинацію. З 1991 року в Україні не сталося жодної смерті через вакцинацію. Через відсутність щеплення та загального імунітету лише у 2018 році померло 15 людей. Усі вакцини є і вони безпечні. Вакцинуйтесь!", - написала Супрун.

Зазначимо, що раніше у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) заявляли, що У 2017 році було зафіксовано 18 смертей, які співпали у часі із проведенням вакцинації. Проте, жодна з цих смертей не була пов`язана з вакцинацією. Всього у минулому році було проведено майже 1,4 млн щеплень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на сьогодні в Києві можна пройти вакцинацію від грипу у 23 медичних закладах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 та 313 гривень.

Крім того, у Києві протягом останнього тижня на 5,6% зросла захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) і наразі кількість хворих за тиждень склала майже 12 тисяч.