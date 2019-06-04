Супрун заявила о рейдерском захвате Одесского медуниверситета

Фото: Одесский медуниверситет (onmedu.edu.ua)

Вчера неизвестные сорвали заседание Наблюдательного совета медуниверситета

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила о рейдерском захвате Одесского национального медицинского университета. Об этом она написала в Facebook.

Вчера в Одесском национальном медицинском университете происходило внеочередное заседание Наблюдательного совета медуниверситета. В ходе заседания неизвестные лица ворвались в здание ректората и силой сорвали совещание.

Супрун отметила, что совет должен был решить вопрос о рассмотрении многочисленных жалоб от сотрудников о совершении давления на них. В частности относительно незаконных увольнений, происходящих в университете. Но неизвестные, используя слезоточивый газ, этому помешали. Вследствие их действий пострадали 28 человек.

Она напомнила, что студенты и преподаватели медуниверситета уже шестой месяц не получают стипендии и зарплаты.

"Здание университета захвачено рейдерами, саботируются решения Министерства здравоохранения Украины и уполномоченных министерством лиц, судами блокируются решение о реорганизации медуниверситета", - пишет министр.

Она также написала: "Коррупционеры, которые проплачивают титушок и адвокатов, "организовывают" необходимые решения коррумпированных судей - это настоящая реальность "высшего образования".

Напомним, вчера в результате столкновений под Одесским национальным медицинским университетом пострадали 28 человек.