При столкновениях под Одесским медуниверситетом пострадали 28 человек

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В отдел полиции доставлен 51 человек

В результате столкновений под Одесским национальным медицинским университетом пострадали 28 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Сообщается, что 26 человек получили амбулаторную медицинскую помощь. Еще двое, в том числе ребенок, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Одесский центр экстренной медицины и медицины катастроф.

В пресс-службе полиции области сообщили, что во время конфликта телесные повреждения получил полицейский.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Добавим, в отдел полиции доставлен 51 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Апелляционный суд отменил финансовые полномочия исполняющего обязанности ректора Одесского национального медицинского университета Юрия Сухина.