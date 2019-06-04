Супрун заявила про рейдерське захоплення Одеського медуніверситету

Фото: Одеський медуніверситет (onmedu.edu.ua)

Вчора невідомі зірвали засідання Наглядової ради медуніверситету

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила про рейдерське захоплення Одеського національного медичного університету. Про це вона написала у Facebook.

Вчора в Одеському національному медичному університеті відбувалося позачергове засідання Наглядової ради медуніверситету. В ході засідання невідомі особи увірвалися в будівлю ректорату і силою зірвали нараду.

Супрун зазначила, що рада повинная була вирішити питання про розгляд численних скарг від працівників про вчинення тиску на них. Зокрема щодо незаконних звільнень, що відбуваються в університеті. Але невідомі, використовуючи сльозогінний газ, цьому завадили. Внаслідок їх дій постраждали 28 людей.

Вона нагадала, що студенти і викладачі медуніверситету вже шостий місяць не отримують стипендії та зарплати.

"Будівлю університету захоплено рейдерами, саботуються рішення Міністерства охорони здоров'я України та уповноважених міністерством осіб, судами блокуються рішення про реорганізацію медуніверситету", - пише міністр.

Вона також написала: "Корупціонери, які проплачують титушок і адвокатів, "організовують" необхідні рішення корумпованих суддів - це справжня реальність "вищої освіти".

Нагадаємо, вчора в результаті зіткнень під Одеським національним медичним університетом постраждали 28 людей.