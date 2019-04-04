Супрун заявила, что кандидаты могут сдать анализы только на НСК "Олимпийский"

Наиболее современное оборудование для проведения медобследования кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского перед дебатами есть только на территории НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун в Facebook.

Она подчеркнула, что способ проверки анализов является критически важным, ведь наркотические вещества в организме человека не так легко обнаружить, как кажется на первый взгляд.

"Для детального анализа необходимо специфическое оборудование, которое действует совсем другим методом. Это должен быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-спектометрия. Все остальное, например тест-полоски, которые обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем. В Украине есть не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование... Самое современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета", - сообщила Супрун.

Она объяснила - на этом оборудовании анализируют следующие биологические материалы: мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Если человек регулярно (1-2 раза в неделю употребляет наркотики), такой метод это подтвердит.

"В спортивных соревнованиях является практика сбора образцов анализов под наблюдением экспертов. Такие меры осуществляются для предотвращения фальсификации или замены анализов", - добавила Супрун.

Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко готов перед дебатами с оппонентом Владимиром Зеленским пройти медицинское обследование. Для этого Порошенко пригласил Зеленского завтра в 09:00 вместе пройти обследование в медицинском пункте стадиона "Олимпийский".

В то же время, Владимир Зеленский заявил, что в 8:00 придет в центр Eurolab, который считает независимым, в отличие от НСК "Олимпийский".