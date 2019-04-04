Супрун заявила, що кандидати можуть здати аналізи лише на НСК "Олімпійський"

Найбільш сучасне обладнання для проведення медобстеження кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського перед дебатами є лише на території НСК "Олімпійський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун у Facebook.

Вона наголосила, що спосіб перевірки аналізів є критично важливим, адже наркотичні речовини в організмі людини не так легко виявити, як здається на перший погляд.

"Для ґрунтовного аналізу необхідне специфічне обладнання, яке діє за зовсім іншим методом. Це має бути тривалий процес дослідження (2-3 дні) на основі аналітичної хімії. А саме: хромато-масс-спектометрія. Все інше, наприклад тест-полоски, що обіцяють результат за 15 хвилин, не є достовірним показником. В Україні є не так багато лабораторій, що можуть зробити таке дослідження... Найбільш сучасне обладнання для цього є лише в антидопінговому центрі олімпійського комітету", - повідомила Супрун.

Вона пояснила - на цьому обладнанні аналізують такі біологічні матеріали: сечу, волосся, нігті та навіть кров, де наркотики дуже швидко метаболізуються. Якщо людина регулярно (1-2 рази на тиждень вживає наркотики), такий метод це підтвердить.

"У спортивних змаганнях є практика збору зразків аналізів під наглядом експертів. Такі заходи здійснюються для уникнення фальсифікації чи заміни аналізів", - додала Супрун.

Нагадаємо, чинний президент України Петро Порошенко готовий перед дебатами з опонентом Володимиром Зеленським пройти медичне обстеження. Для цього Порошенко запросив Зеленського завтра о 09:00 разом пройти обстеження в медичному пункті стадіону "Олімпійський".

Водночас, Володимир Зеленський заявив, що о 8:00 прийде у центр Eurolab, який вважає незалежним, на відміну від НСК "Олімпійський".