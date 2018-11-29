Супрун рассказала, по чьему запросу начался аудит закупок лекарств

Фото: Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Аудит начался по запросу от председателя фракции "Батькивщина"

Аудит программы международных закупок в 2017-2018 годах начался по запросу от председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения Уляну Супрун у Facebook.

В частности, по ее словам, Счетная палата начала аудит программы международных закупок в 2017-2018 годах по запросу от председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Во фракции "Батькивщина" больше всех интересуется темой закупок лекарств народный депутат Валерий Дубиль. Мы склонны связывать это с тем, что его помощником является Дмитрий Подтуркин. Это бывший советник Раисы Богатыревой из закупок в 2011-2013 годах", - написала Супрун.

По ее словам, Подтуркин входил в рабочие группы, которые разрабатывали документацию по лекарственным средствам и номенклатурам. Эти группы формировали перечень лекарств, закупаемых за средства плательщиков налогов, в хищении которых и обвиняют Богатыреву, пишет и.о. министра.

Супрун отметила, в 2012-2014 годах, когда Богатырева была на посту министра, более 1 миллиарда гривен было украдено бюджетных средств на лекарства.

"Коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарственные средства и медицинские изделия. Компания "Людмила-фарм", один из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции, поставляла лекарства на заказ Минздрава по ценам, завышенным на 20-40%", - написала Супрун.

По ее словам, в отличие от Богатыревой, которая объявлена в розыск, ее советники быстро были "взяты на борт" депутатами из фракции "Батькивщина", чтобы инициировать проверки и "атаки" на международные закупки.

"К сожалению, Счетная палата независимого органа внешнего государственного финансового контроля превращается в инструмент саботажа и подрыва процесса закупок, создания новых информационных поводов и атак. В 2018 году, когда Министерство здравоохранения Украины проводит системные изменения, в том числе искореняют коррупцию, мы получили рекордное количество проверок Счетной (3 уже состоялось - еще 3 продолжаются и еще 1 аудит планируется быть начатым, в то время как в предыдущие годы происходило 2-3 мероприятия)", - написала Супрун.

Напомним, ранее Супрун заявила, что ее вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.