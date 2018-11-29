ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Супрун рассказала, по чьему запросу начался аудит закупок лекарств

Новости » Медицина    29.11.2018 - 08:55
Супрун рассказала, по чьему запросу начался аудит закупок лекарств
Фото: Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Аудит начался по запросу от председателя фракции "Батькивщина"

Аудит программы международных закупок в 2017-2018 годах начался по запросу от председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения Уляну Супрун у Facebook.

В частности, по ее словам, Счетная палата начала аудит программы международных закупок в 2017-2018 годах по запросу от председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Супрун рассказала, по чьему запросу начался аудит закупок лекарств

"Во фракции "Батькивщина" больше всех интересуется темой закупок лекарств народный депутат Валерий Дубиль. Мы склонны связывать это с тем, что его помощником является Дмитрий Подтуркин. Это бывший советник Раисы Богатыревой из закупок в 2011-2013 годах", - написала Супрун.

По ее словам, Подтуркин входил в рабочие группы, которые разрабатывали документацию по лекарственным средствам и номенклатурам. Эти группы формировали перечень лекарств, закупаемых за средства плательщиков налогов, в хищении которых и обвиняют Богатыреву, пишет и.о. министра.

Супрун отметила, в 2012-2014 годах, когда Богатырева была на посту министра, более 1 миллиарда гривен было украдено бюджетных средств на лекарства.

"Коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарственные средства и медицинские изделия. Компания "Людмила-фарм", один из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции, поставляла лекарства на заказ Минздрава по ценам, завышенным на 20-40%", - написала Супрун.

По ее словам, в отличие от Богатыревой, которая объявлена в розыск, ее советники быстро были "взяты на борт" депутатами из фракции "Батькивщина", чтобы инициировать проверки и "атаки" на международные закупки.

"К сожалению, Счетная палата независимого органа внешнего государственного финансового контроля превращается в инструмент саботажа и подрыва процесса закупок, создания новых информационных поводов и атак. В 2018 году, когда Министерство здравоохранения Украины проводит системные изменения, в том числе искореняют коррупцию, мы получили рекордное количество проверок Счетной (3 уже состоялось - еще 3 продолжаются и еще 1 аудит планируется быть начатым, в то время как в предыдущие годы происходило 2-3 мероприятия)", - написала Супрун.

Напомним, ранее Супрун заявила, что ее вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Минздрав обнародовал статистику смертности в ДТП Своими силами: как Минздрав намерен реформировать закупки лекарств
Новости Украины закупка лекарствУльяна Супрун
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь