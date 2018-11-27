Супрун заявила, что ее вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина, Виталий Носач)

Накануне, 26 ноября, прокуратура допросила заместителя Супрун - Александра Линчевского

Исполняющую обязанностей министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Супрун в Facebook.

По ее словам, допрос состоится из-за заявления бывшего ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожана.

"Генеральная прокуратура Украины вчера допросила Александра Линчевского, а в ближайшие дни допросит меня и государственного секретаря Минздрава Артема Янчука", - написала Супрун.

Она объясняет, что Минздрав расторг контракт с Запорожаном за злоупотребления на посту и не раз направляло заявления в милицию по рассмотрению систематического ограбления Запорожаном университета.

"В частности, 220 млн грн из закупок университета он потратил на оборудование, которое использовалось не для обучения студентов, а предоставление платных медицинских услуг", - утверждает Супрун.

Напомним, накануне в Минздравк заявили о рейдерском захвате Одесского Национального медицинского университета после того, как в Единый государственный реестр (ЕГР) внесли запись об исполнении обязанностей ректора Юрием Сухиным.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство охраны здоровья Украины во второй раз освободило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.