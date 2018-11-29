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Супрун розповіла, за чиїм запитом розпочався аудит закупівель ліків

Новини » Медицина    29.11.2018 - 08:55
Супрун розповіла, за чиїм запитом розпочався аудит закупівель ліків
Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Аудит розпочався за запитом від голови фракції "Батьківщина"

Аудит програми міжнародних закупівель у 2017-2018 роках розпочався за запитом від голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Про це пише РБК-Україна з посиланням на виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун у Facebook.

Зокрема, за її словами, Рахункова палата розпочала аудит програми міжнародних закупівель у 2017-2018 роках за запитом від голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Супрун розповіла, за чиїм запитом розпочався аудит закупівель ліків

"У фракції "Батьківщина" найбільше цікавиться темою закупівель ліків народний депутат Валерій Дубіль. Ми схильні пов’язувати це з тим, що його помічником є Дмитро Підтуркін. Це колишній радник Раїси Богатирьової із закупівель у 2011-2013 роках", - написала Супрун.

За її словами, Підтуркін входив у робочі групи, які розробляли документацію з лікарських засобів та номенклатур. Ці групи формували перелік ліків, що закуповували за кошти платників податків, в розкраданні яких і звинувачують Богатирьову, пише в.о. міністра.

Супрун зазначила, у 2012-2014 роках, коли Богатирьова була на посаді міністра, понад 1 мільярд гривень було вкрадено з бюджетних коштів на ліки.

"Корупційні схеми Богатирьової та її поплічників призвели до значного завищення цін на лікарські засоби і медичні вироби. Компанія "Людмила-фарм", один із найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції, постачала ліки на замовлення МОЗ за цінами завищеними на 20-40%", - написала Супрун.

За її словами, на відміну від Богатирьової, яка оголошена в розшук, її радники швидко були "взяті на борт" депутатами з фракції "Батьківщина", щоб ініціювати перевірки й "атаки" на міжнародні закупівлі.

"На жаль, Рахункова палата з незалежного органу зовнішнього державного фінансового контролю перетворюється на інструмент саботажу і підриву процесу закупівель, створення нових інформаційних приводів та атак. У 2018 році, коли Міністерство охорони здоров’я України здійснює системні зміни, які у тому числі викорінюють корупцію, ми отримали рекордну кількість перевірок від Рахункової (3 уже відбулись - ще 3 тривають і ще 1 аудит планується бути розпочатим, у той час коли в попередні роки відбувалося 2-3 заходи)", - написала Супрун.

Нагадаємо, раніше Супрун заявила, що її викликали на допит до Генеральної прокуратури України. 

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Новини України закупка лекарствУляна Супрун
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