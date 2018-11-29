Супрун розповіла, за чиїм запитом розпочався аудит закупівель ліків

Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Аудит розпочався за запитом від голови фракції "Батьківщина"

Аудит програми міжнародних закупівель у 2017-2018 роках розпочався за запитом від голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Про це пише РБК-Україна з посиланням на виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун у Facebook.

Зокрема, за її словами, Рахункова палата розпочала аудит програми міжнародних закупівель у 2017-2018 роках за запитом від голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

"У фракції "Батьківщина" найбільше цікавиться темою закупівель ліків народний депутат Валерій Дубіль. Ми схильні пов’язувати це з тим, що його помічником є Дмитро Підтуркін. Це колишній радник Раїси Богатирьової із закупівель у 2011-2013 роках", - написала Супрун.

За її словами, Підтуркін входив у робочі групи, які розробляли документацію з лікарських засобів та номенклатур. Ці групи формували перелік ліків, що закуповували за кошти платників податків, в розкраданні яких і звинувачують Богатирьову, пише в.о. міністра.

Супрун зазначила, у 2012-2014 роках, коли Богатирьова була на посаді міністра, понад 1 мільярд гривень було вкрадено з бюджетних коштів на ліки.

"Корупційні схеми Богатирьової та її поплічників призвели до значного завищення цін на лікарські засоби і медичні вироби. Компанія "Людмила-фарм", один із найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції, постачала ліки на замовлення МОЗ за цінами завищеними на 20-40%", - написала Супрун.

За її словами, на відміну від Богатирьової, яка оголошена в розшук, її радники швидко були "взяті на борт" депутатами з фракції "Батьківщина", щоб ініціювати перевірки й "атаки" на міжнародні закупівлі.

"На жаль, Рахункова палата з незалежного органу зовнішнього державного фінансового контролю перетворюється на інструмент саботажу і підриву процесу закупівель, створення нових інформаційних приводів та атак. У 2018 році, коли Міністерство охорони здоров’я України здійснює системні зміни, які у тому числі викорінюють корупцію, ми отримали рекордну кількість перевірок від Рахункової (3 уже відбулись - ще 3 тривають і ще 1 аудит планується бути розпочатим, у той час коли в попередні роки відбувалося 2-3 заходи)", - написала Супрун.

Нагадаємо, раніше Супрун заявила, що її викликали на допит до Генеральної прокуратури України.