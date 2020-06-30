Супруга Зеленского продолжает лечение в стационаре больницы Киева

Елена Зеленская продолжает антибактериальную терапию
Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице. Ранее у нее подтвердили COVID-19, а после обнаружили двустороннюю полисегментарную пневмонию.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что она чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает. Однако Зеленская все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.
Напомним, 12 июня у Елены Зеленской выявили коронавирус.
Спустя несколько дней Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева с двусторонней пневмонией.
Автор: РБК-Украина