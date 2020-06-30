Дружина Зеленського продовжує лікування в стаціонарі лікарні Києва

Олена Зеленська продовжує антибактеріальну терапію
Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні. Раніше у неї підтвердили COVID-19, а після виявили двосторонню полісегментарну пневмонію.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зазначається, що вона почувається краще і поступово одужує. Однак Зеленська все ще продовжує антибактеріальну терапію і знаходиться в ізоляції під наглядом лікарів.
Нагадаємо, 12 червня в Олени Зеленської виявили коронавірус.
Через кілька днів Олену Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва з двобічною пневмонією.
Автор: РБК-Україна