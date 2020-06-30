Дружина Зеленського продовжує лікування в стаціонарі лікарні Києва

Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні. Раніше у неї підтвердили COVID-19, а після виявили двосторонню полісегментарну пневмонію.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що вона почувається краще і поступово одужує. Однак Зеленська все ще продовжує антибактеріальну терапію і знаходиться в ізоляції під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 12 червня в Олени Зеленської виявили коронавірус.

Через кілька днів Олену Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва з двобічною пневмонією.