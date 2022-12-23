У супроводі літака НАТО і не лише. ЗМІ дізналися, як Зеленський діставався США

Так, у вівторок Зеленський з'їздив до Бахмута, а потім таємно сів на нічний поїзд до Польщі. У Польщі його відразу ж забрав літак ВПС США, який, як повідомляється, супроводжували літак-розвідник НАТО та винищувач F-15.

Як пишуть журналісти, візит Зеленського обговорювався кілька місяців, проте останні приготування було зроблено дуже швидко.

"Президенти поговорили на цю тему 11 грудня, і Зеленський отримав запрошення вже за три дні", - пише видання.

Вже вранці у середу Зеленський був на залізничній станції у прикордонному місті Пшемисль. Потім вся делегація села в автомобілі, що їх чекали, у тому числі чорні Chevrolet Suburban - улюблену модель уряду США.

Незабаром після цього системи відстеження польотів показали, що "боїнг" C-40B ВПС США, на борту якого, ймовірно, знаходився Зеленський, злетів з аеропорту Жешува приблизно за 80 км на захід від Пшемисля.

Літак попрямував на північний захід у бік Великобританії, але перш ніж він увійшов до її повітряного простору над Північним морем, літак-розвідник НАТО просканував місцевість. Відомо, що море патрулюють російські підводні човни.

А американський винищувач F-15, який вилетів з бази у Британії, супроводжував літак із президентом України частину його шляху.

Зрештою, близько полудня літак приземлився неподалік Вашингтона. Вся дорога зайняла майже за 10 годин після зльоту.

Після прибуття йому було надано охорону співробітниками Секретної служби, як і всім главам держав, що приїжджають.

"Ми чудово розуміємо, що Росія в цій країні має агентів, і вона може спробувати щось зробити", - сказав телеканалу один з високопосадовців. "Ми знаємо, що поставлено на карту", - додав один із джерел телеканалу NBS.

До четверга Зеленський вже знову був у Європі, зустрівшись із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Наразі Зеленський вже перетнув кордон України, але "співробітники американських спецслужб зітхнуть спокійно лише тоді, коли він благополучно повернеться до Києва".