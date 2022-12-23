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У посольстві США оцінили візит Зеленського до Вашингтона: Це була чудова командна робота

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П'ятниця 23 грудня 2022 06:21
У посольстві США оцінили візит Зеленського до Вашингтона: Це була чудова командна робота Фото: Посол США в Україні Бріджит Брінк (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

В організації візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона одну з важливих ролей відіграла Оксана Маркарова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк.

Американська дипломатка зазначила, що їй пощастило співпрацювати з українською колегою, яка є близьким і цінним партнером.

"Сприяння організації візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, включаючи зустріч двох президентів у Білому домі, свідчить про чудову командну роботу", - підкреслила Брінк.

Вона також оприлюднила у соцмережі спільне фото з Маркаровою.

Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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