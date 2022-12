У посольстві США оцінили візит Зеленського до Вашингтона: Це була чудова командна робота

Американська дипломатка зазначила, що їй пощастило співпрацювати з українською колегою, яка є близьким і цінним партнером.

"Сприяння організації візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, включаючи зустріч двох президентів у Білому домі, свідчить про чудову командну роботу", - підкреслила Брінк.

Вона також оприлюднила у соцмережі спільне фото з Маркаровою.

Lucky to work so closely with my sister ambassador - and close and valued partner - @OMarkarova, Ukraine’s Ambassador to the U.S. Supporting @ZelenskyyUa ’s visit to Washington, including the White House meeting between our two Presidents, was a great team effort. pic.twitter.com/coSXoi5sYy