У посольстві США оцінили візит Зеленського до Вашингтона: Це була чудова командна робота

В організації візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона одну з важливих ролей відіграла Оксана Маркарова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк.

Американська дипломатка зазначила, що їй пощастило співпрацювати з українською колегою, яка є близьким і цінним партнером.

"Сприяння організації візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, включаючи зустріч двох президентів у Білому домі, свідчить про чудову командну роботу", - підкреслила Брінк.

Вона також оприлюднила у соцмережі спільне фото з Маркаровою.