У посольстві США оцінили візит Зеленського до Вашингтона: Це була чудова командна робота
В організації візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона одну з важливих ролей відіграла Оксана Маркарова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк.
Американська дипломатка зазначила, що їй пощастило співпрацювати з українською колегою, яка є близьким і цінним партнером.
"Сприяння організації візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, включаючи зустріч двох президентів у Білому домі, свідчить про чудову командну роботу", - підкреслила Брінк.
Вона також оприлюднила у соцмережі спільне фото з Маркаровою.
Lucky to work so closely with my sister ambassador - and close and valued partner - @OMarkarova, Ukraine’s Ambassador to the U.S. Supporting @ZelenskyyUa ’s visit to Washington, including the White House meeting between our two Presidents, was a great team effort. pic.twitter.com/coSXoi5sYy— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 22, 2022
Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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