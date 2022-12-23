В сопровождении самолета НАТО и не только. СМИ узнали, как Зеленский добирался в США

Так, во вторник Зеленский съездил в Бахмут, а потом тайно сел на ночной поезд в Польшу. В Польше его сразу же забрал самолет ВВС США, который, как сообщается, сопровождали самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15.

Как пишут журналисты, визит Зеленского обсуждался несколько месяцев, однако последние приготовления были сделаны очень быстро.

"Президенты поговорили на эту тему 11 декабря, и Зеленский получил приглашение уже через три дня", - пишет издание.

Уже рано утром в среду Зеленский был на железнодорожной станции в приграничном городе Пшемысль. Затем вся делегация села в ожидавшие их автомобили, в том числе черные Chevrolet Suburban - любимую модель правительства США.

Вскоре после этого системы отслеживания полетов показали, что "боинг" C-40B ВВС США, на борту которого, предположительно, находился Зеленский, взлетел из аэропорта Жешува примерно в 80 км к западу от Пшемысля.

Самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании, но прежде чем он вошел в ее воздушное пространство над Северным морем, самолет-разведчик НАТО просканировал местность. Известно, что море патрулируют российские подводные лодки.

А американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Британии, сопровождал самолет с президентом Украины часть его пути.

Наконец, около полудня самолет приземлился недалеко от Вашингтона. Вся дорога заняла почти через 10 часов после взлета.

По прибытии ему была предоставлена охрана сотрудниками Секретной службы, как и всем приезжающим главам государств.

"Мы прекрасно понимаем, что у России в этой стране есть агенты, и она может попытаться что-то сделать", - сказал телеканалу один из высокопоставленных чиновников. "Мы знаем, что поставлено на карту", - добавил один из источников телеканала NBS.

К четвергу Зеленский уже снова был в Европе, встретившись с президентом Польши Анджеем Дудой.

Сейчас Зеленский уже пересек границу Украины, но "сотрудники американских спецслужб вздохнут спокойно только тогда, когда он благополучно вернется в Киев".