Суперник на мільярд: скільки коштують збірні України та Франції перед очним поєдинком

Важковаговики із Франції

Сумарна вартість гравців збірної Франції із заявки на сьогоднішній матч з Україною, за версією Transfermarkt становить астрономічні – 1,28 мільярда євро.

На цьому фоні Україна виглядає, як Попелюшка. Вартість нашої команди – майже в п'ять разів менша: 269,70 млн.

Один лише Кіліан Мбаппе коштує, як 2/3 збірної України. А разом з другим за вартістю у французів – Майклом Олісе – переважують усю нашу команду.

Топ-10 найдорожчих у збірній Франції:

Кіліан Мбпаппе – 180 млн Майкл Олісе – 100 млн Усман Дембеле – 90 млн Дезіре Дуе – 90 млн Маркус Тюрам – 75 млн Орельєн Чуамені – 75 млн Уго Екітіке – 75 млн Бредлі Барколя – 70 млн Жюль Кунде – 65 млн Ібраїма Конате – 60 млн

На чолі із Забарним

Натомість найдорожчим у складі "синьо-жовтих" є гравець французького ПСЖ – Ілля Забарний. Але зі своєю вартістю (42 млн євро) він не потрапив би до топ-10 збірної Дідьє Дешама. А точніше, був би там 13-м. Другий з українців – Гергій Судаков (32 млн) – відповідно 17-м. І так далі.

Зазначимо, що найдешевший у теперішньому складі "синьо-жовтих" – Олег Очеретько оцінюється лише в 1 млн євро. У французів таких цифр взагалі немає. У них пасе задніх – 32-річний захисник Люка Дінь (10 млн). У нашій збірній він би потрапив до топ-10.

Топ-10 найдорожчих у збірній України:

Ілля Забарний – 42 млн Георгій Судаков – 32 млн Артем Довбик – 30 млн Анатолій Трубін – 28 млн Олександр Зінченко – 20 млн Микола Матвієнко – 16 млн Владислав Ванат – 15 млн Єгор Ярмолюк – 15 млн Микола Шапаренко – 11 млн Артем Бондаренко – 10 млн

Грають не гроші

У справедливість цього твердження ми мали нагоду переконатися, зокрема, в кваліфікації цьогорічної Ліги чемпіонів. Наше "Динамо" значно переважало у вартості кіпрський "Пафос", але в основному етапі турніру гратимуть саме острів'яни.

Та й інші герої кваліфікації – казахстанський "Кайрат" та азербайджанський "Карабах" – тому приклад.

Чи вдасться команді Сергія Реброва вкотре підтвердити постулат – дізнаємося вже скоро. Нагадаємо, що матч Україна – Франція відбудеться 5 вересня у польському Вроцлаві. Поєдинок стартує – о 21:45 за Києвом.