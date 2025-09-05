UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Суперник на мільярд: скільки коштують збірні України та Франції перед очним поєдинком

Фото: Один тільки Кіліан Мбаппе коштує, як 2/3 збірної України (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

З точки зору футбольної капіталізації різниця між збірними України і Франції, які сьогодні зустрінуться у матчі відбору чемпіонату світу-2026, настільки суттєва, що змушує задуматись: чи варто "синьо-жовтим" взагалі виходити на поле. Але у футбол грають не гроші. І це дає нам надію.

РБК-Україна аналізує вартості сьогоднішніх суперників та їхніх лідерів.

Важковаговики із Франції

Сумарна вартість гравців збірної Франції із заявки на сьогоднішній матч з Україною, за версією Transfermarkt становить астрономічні – 1,28 мільярда євро.

На цьому фоні Україна виглядає, як Попелюшка. Вартість нашої команди – майже в п'ять разів менша: 269,70 млн.

Один лише Кіліан Мбаппе коштує, як 2/3 збірної України. А разом з другим за вартістю у французів – Майклом Олісе – переважують усю нашу команду.

Топ-10 найдорожчих у збірній Франції:

  1. Кіліан Мбпаппе – 180 млн
  2. Майкл Олісе – 100 млн
  3. Усман Дембеле – 90 млн
  4. Дезіре Дуе – 90 млн
  5. Маркус Тюрам – 75 млн
  6. Орельєн Чуамені – 75 млн
  7. Уго Екітіке – 75 млн
  8. Бредлі Барколя – 70 млн
  9. Жюль Кунде – 65 млн
  10. Ібраїма Конате – 60 млн

На чолі із Забарним

Натомість найдорожчим у складі "синьо-жовтих" є гравець французького ПСЖ – Ілля Забарний. Але зі своєю вартістю (42 млн євро) він не потрапив би до топ-10 збірної Дідьє Дешама. А точніше, був би там 13-м. Другий з українців – Гергій Судаков (32 млн) – відповідно 17-м. І так далі.

Зазначимо, що найдешевший у теперішньому складі "синьо-жовтих" – Олег Очеретько оцінюється лише в 1 млн євро. У французів таких цифр взагалі немає.  У них пасе задніх – 32-річний захисник Люка Дінь (10 млн). У нашій збірній він би потрапив до топ-10.

Топ-10 найдорожчих у збірній України:

  1. Ілля Забарний – 42 млн
  2. Георгій Судаков – 32 млн
  3. Артем Довбик – 30 млн
  4. Анатолій Трубін – 28 млн
  5. Олександр Зінченко – 20 млн
  6. Микола Матвієнко – 16 млн
  7. Владислав Ванат – 15 млн
  8. Єгор Ярмолюк – 15 млн
  9. Микола Шапаренко – 11 млн
  10. Артем Бондаренко – 10 млн

Грають не гроші

У справедливість цього твердження ми мали нагоду переконатися, зокрема, в кваліфікації цьогорічної Ліги чемпіонів. Наше "Динамо" значно переважало у вартості кіпрський "Пафос", але в основному етапі турніру гратимуть саме острів'яни.

Та й інші герої кваліфікації – казахстанський "Кайрат" та азербайджанський "Карабах" – тому приклад.

Чи вдасться команді Сергія Реброва вкотре підтвердити постулат – дізнаємося вже скоро. Нагадаємо, що матч Україна – Франція відбудеться 5 вересня у польському Вроцлаві. Поєдинок стартує – о 21:45 за Києвом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболЧемпіонат світуФранція