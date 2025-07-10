Суперник для "Динамо": литовський "Жальгіріс" переміг чемпіона Мальти на старті кваліфікації ЛЧ (відео)

Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд, перший матч

"Жальгіріс" – "Хамрун Спартанс" – 2:0

Голи: Антал, 59, Хаджі, 85

Як пройшла гра

Початок зустрічі не був надто багатим на гострі моменти – обидві команди обмежилися обережною грою. Втім, після перерви ініціативу перехопили господарі. Спочатку арбітр скасував гол бразильця Енріке через офсайд, однак на 59-й хвилині "Жальгіріс" відкрив рахунок: після подачі зі штрафного і скидки в дотик результативно пробив румунський нападник Антал.

Фінальний рахунок встановив коморський форвард Хаджі, який лише вийшов на заміну, але одразу використав помилку захисту мальтійців та забив другий м'яч – 2:0.

Що далі

Гру-відповідь команди проведуть 15 липня на Мальті. А вже 22 липня переможець цієї пари прийматиме київське "Динамо" у першій грі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 29 липня в Любліні – на домашньому полі "Динамо" в єврокубковому сезоні.