Супермаркети оновили цінники: які продукти різко подешевшали 25 червня

Українські супермаркети оновили вартість базових продуктів. Станом на четвер, 25 червня, на полицях великих торгівельних мереж зафіксовано як зниження цін на популярні позиції, так і чергове здорожчання.
Що вигідніше купувати в "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" - у щоденному моніторингу РБК-Україна.
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На полиці супермаркетів "Ашан" повернувся бюджетний пшеничний хліб від "Формули Смаку", що дозволило знизити мінімальний цінник одразу на 6,80 гривні. Інші мережі демонструють стабільність.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 25 червня (інфографіка РБК-Україна)
"Сільпо" утримує абсолютний рекорд доступності завдяки своїй бюджетній лінійці "Extra!". Водночас в інших супермаркетах за кілограм гречки доведеться заплатити в чотири рази більше.
Популярні курячі яйця категорії С1, які тривалий час трималися на мінімальних позначках, почали дорожчати. В "Ашані" ціна за штуку зросла на 10 копійок, що автоматично підняло вартість десятка на 1 гривню. Водночас у Novus намітилося символічне здешевлення фірмової марки на 40 копійок.
У молочному відділі зафіксовано одразу дві важливі зміни. Мережа АТБ знизила ціну на пастеризоване молоко "Щоденний збір" на 1 гривню. А от Novus замість власної марки виставив на полиці велику упаковку від "Житомирського молочного заводу", втім, утримавши психологічну позначку "до 35 гривень".
Після тривалого затишшя перерахували цінники на соняшникову олію об'ємом 0,5 літра. Найбільш помітна зміна - у Novus, де замість "Олейни" з'явився "Щедрий Дар", який коштує на 7,32 гривні дешевше за "попередника". В інших мережах коливання виявилися мінімальними (в межах 10 копійок).