Супермаркеты обновили ценники: какие продукты резко подешевели 25 июня

Украинские супермаркеты обновили стоимость базовых продуктов. На четверг, 25 июня, на полках крупных торговых сетей зафиксировано как снижение цен на популярные позиции, так и очередное удорожание.
Что выгоднее покупать в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" - в ежедневном мониторинге РБК-Украина.
Главное:
На полки супермаркетов "Ашан" вернулся бюджетный пшеничный хлеб от "Формулы Вкуса", что позволило снизить минимальный ценник сразу на 6,80 гривны. Остальные сети демонстрируют стабильность.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 25 июня (инфографика РБК-Украина)
"Сильпо" удерживает абсолютный рекорд доступности благодаря своей бюджетной линейке "Extra!" В то же время в других супермаркетах за килограмм гречки придется заплатить в четыре раза больше.
Популярные куриные яйца категории С1, длительно державшиеся на минимальных отметках, начали дорожать. В "Ашане" цена за штуку выросла на 10 копеек, что автоматически подняло стоимость десятка на 1 гривну. В то же время в Novus наметилось символическое удешевление фирменной марки на 40 копеек.
В молочном отделе зафиксировано сразу два важных изменения. Сеть АТБ снизила цену на пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" на 1 гривну. А вот Novus вместо собственной марки выставил на полке большую упаковку от "Житомирского молочного завода", впрочем, удержав психологическую отметку "до 35 гривен".
После продолжительного затишья обновились ценники на подсолнечное масло объемом 0,5 литра. Наиболее заметное изменение - в Novus, где вместо "Олейны" появился "Щедрый Дар", который стоит на 7,32 гривны дешевле "предшественника". В других сетях колебания оказались минимальными (в пределах 10 копеек).