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Супермаркеты обновили ценники: какие продукты резко подешевели 25 июня

18:27 25.06.2026 Чт
3 мин
Самые ценовые "качели" коснулись хлеба, яиц и молока
aimg Мария Кучерявец
Фото: Супермаркеты обновили цены на социальные продукты (инфографика РБК-Украина)

Украинские супермаркеты обновили стоимость базовых продуктов. На четверг, 25 июня, на полках крупных торговых сетей зафиксировано как снижение цен на популярные позиции, так и очередное удорожание.

Что выгоднее покупать в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" - в ежедневном мониторинге РБК-Украина.

Главное:

  • Хлеб: "Ашан" вернул бюджетную позицию хлеба
  • Гречка: Самое дешевое предложение остается в "Сильпо".
  • Яйца: В "Ашане" рост до 3,00 грн за штуку (30 грн/десяток).
  • Молоко: АТБ снизил цену до 20,30 грн (было 21,30 грн).
  • Подсолнечное масло: В Novus зафиксировано снижение до 64,62 грн из-за смены бренда (было 71,94 грн).

Хлеб: "Ашан" вернул цену после прыжка

На полки супермаркетов "Ашан" вернулся бюджетный пшеничный хлеб от "Формулы Вкуса", что позволило снизить минимальный ценник сразу на 6,80 гривны. Остальные сети демонстрируют стабильность.

  • "Сильпо": "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарезке (0,35 кг) - 12,99 грн (без изменений)
  • "Ашан": Хлеб "Формула Смаку" белый нарезанный пшеничный (350 г) - 14,50 грн.
  • АТБ: Тостовый "Кристинополь" (300 г) - 23,90 грн (без изменений)
  • Novus: "Украинский" половинка нарезанный ТМ "Marka Promo" (400 г) - 25,79 грн (без изменений)

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 25 июня (инфографика РБК-Украина)

Гречка: аномальный разрыв в ценах продолжается

"Сильпо" удерживает абсолютный рекорд доступности благодаря своей бюджетной линейке "Extra!" В то же время в других супермаркетах за килограмм гречки придется заплатить в четыре раза больше.

  • "Сильпо": Крупа гречневая Extra!, 1 кг - 15,69 грн
  • АТБ: "Разумный выбор", 1 кг - 65,90 грн
  • Novus: ТМ "Marka Promo", 1 кг - 65,99 грн
  • "Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая 1 кг 69,90 грн
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Яйца: поштучная продажа в "Ашане" пошла вверх

Популярные куриные яйца категории С1, длительно державшиеся на минимальных отметках, начали дорожать. В "Ашане" цена за штуку выросла на 10 копеек, что автоматически подняло стоимость десятка на 1 гривну. В то же время в Novus наметилось символическое удешевление фирменной марки на 40 копеек.

  • "Ашан": Яйцо куриное С1, 1 шт. - 3,00 грн
  • АТБ: ТМ "Своя линия" 1 категория, 10 шт. - 50,90 грн
  • Novus: ТМ "Marka Promo" С1, 10 шт. - 50,99 грн
  • "Сильпо": ТМ "Пашот" столовые С1, 10 шт. - 52,28 грн

АТБ снижает прайсы

В молочном отделе зафиксировано сразу два важных изменения. Сеть АТБ снизила цену на пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" на 1 гривну. А вот Novus вместо собственной марки выставил на полке большую упаковку от "Житомирского молочного завода", впрочем, удержав психологическую отметку "до 35 гривен".

  • АТБ: "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 20,30 грн
  • "Сильпо": "Полная Чаша" пастеризовано 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": Молоко Framo ультрапастеризованное 2,6% (900 г) - 29,90 грн
  • Novus: "Житомирский молочный завод" ультрапастеризованное 2,5% (900 г) - 34,99 грн

Подсолнечное масло: Novus сбросил цену

После продолжительного затишья обновились ценники на подсолнечное масло объемом 0,5 литра. Наиболее заметное изменение - в Novus, где вместо "Олейны" появился "Щедрый Дар", который стоит на 7,32 гривны дешевле "предшественника". В других сетях колебания оказались минимальными (в пределах 10 копеек).

  • "Ашан": Масло Auchan рафинированное (0,5 л) - 48,10 грн
  • АТБ: "Своя линия" рафинированная (0,5 л) - 53,13 грн
  • "Сильпо": ТМ "Премия" рафинированная (0,5 л) - 55,49 грн
  • Novus: "Щедрый Дар" рафинированная (500 мл) - 64,62 грн.
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