Супермаркети оновили цінники: які продукти різко подешевшали 25 червня

Українські супермаркети оновили вартість базових продуктів. Станом на четвер, 25 червня, на полицях великих торгівельних мереж зафіксовано як зниження цін на популярні позиції, так і чергове здорожчання.

Що вигідніше купувати в "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" - у щоденному моніторингу РБК-Україна .

Головне: Хліб : "Ашан" повернув бюджетну позицію хліба.

: "Ашан" повернув бюджетну позицію хліба. Гречка : Найдешевша пропозиція зберігається у "Сільпо".

: Найдешевша пропозиція зберігається у "Сільпо". Яйця : В "Ашані" зростання до 3,00 грн за штуку (30 грн/десяток).

: В "Ашані" зростання до 3,00 грн за штуку (30 грн/десяток). Молоко : АТБ знизив ціну до 20,30 грн (було 21,30 грн).

: АТБ знизив ціну до 20,30 грн (було 21,30 грн). Соняшникова олія: У Novus зафіксовано зниження до 64,62 грн через зміну бренду (було 71,94 грн).

Хліб: "Ашан" повернув ціну після стрибка

На полиці супермаркетів "Ашан" повернувся бюджетний пшеничний хліб від "Формули Смаку", що дозволило знизити мінімальний цінник одразу на 6,80 гривні. Інші мережі демонструють стабільність.

"Сільпо": "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці (0,35 кг) - 12,99 грн (без змін)

(без змін) "Ашан": Хліб "Формула Смаку" білий пшеничний нарізаний (350 г) - 14,50 грн.

АТБ: Тостовий "Кристинопіль" (300 г) - 23,90 грн (без змін)

(без змін) Novus: "Український" половинка нарізаний ТМ "Marka Promo" (400 г) - 25,79 грн (без змін)

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 25 червня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка: аномальний розрив у цінах триває

"Сільпо" утримує абсолютний рекорд доступності завдяки своїй бюджетній лінійці "Extra!". Водночас в інших супермаркетах за кілограм гречки доведеться заплатити в чотири рази більше.

"Сільпо": Крупа гречана Extra!, 1 кг - 15,69 грн

АТБ: "Розумний вибір", 1 кг - 65,90 грн

Novus: ТМ "Marka Promo", 1 кг - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана 1 кг 69,90 грн

Яйця: поштучний продаж в "Ашані" пішов угору

Популярні курячі яйця категорії С1, які тривалий час трималися на мінімальних позначках, почали дорожчати. В "Ашані" ціна за штуку зросла на 10 копійок, що автоматично підняло вартість десятка на 1 гривню. Водночас у Novus намітилося символічне здешевлення фірмової марки на 40 копійок.

"Ашан": Яйце куряче С1, 1 шт. - 3,00 грн (30,00 грн/десяток)

АТБ: ТМ "Своя лінія" 1 категорія, 10 шт. - 50,90 грн

Novus: ТМ "Marka Promo" С1, 10 шт. - 50,99 грн

"Сільпо": ТМ "Пашот" столові С1, 10 шт. - 52,28 грн

Молоко: АТБ знижує прайси

У молочному відділі зафіксовано одразу дві важливі зміни. Мережа АТБ знизила ціну на пастеризоване молоко "Щоденний збір" на 1 гривню. А от Novus замість власної марки виставив на полиці велику упаковку від "Житомирського молочного заводу", втім, утримавши психологічну позначку "до 35 гривень".

АТБ: "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 20,30 грн

"Сільпо": "Повна Чаша" пастеризоване 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": Молоко Framo ультрапастеризоване 2,6% (900 г) - 29,90 грн

Novus: "Житомирський молочний завод" ультрапастеризоване 2,5% (900 г) - 34,99 грн

Соняшникова олія: Novus скинув ціну

Після тривалого затишшя перерахували цінники на соняшникову олію об'ємом 0,5 літра. Найбільш помітна зміна - у Novus, де замість "Олейни" з'явився "Щедрий Дар", який коштує на 7,32 гривні дешевше за "попередника". В інших мережах коливання виявилися мінімальними (в межах 10 копійок).