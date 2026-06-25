Супермаркеты обновили ценники: какие продукты резко подешевели 25 июня

Украинские супермаркеты обновили стоимость базовых продуктов. На четверг, 25 июня, на полках крупных торговых сетей зафиксировано как снижение цен на популярные позиции, так и очередное удорожание.

Что выгоднее покупать в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" - в ежедневном мониторинге РБК-Украина .

Главное: Хлеб : "Ашан" вернул бюджетную позицию хлеба

: "Ашан" вернул бюджетную позицию хлеба Гречка : Самое дешевое предложение остается в "Сильпо".

: Самое дешевое предложение остается в "Сильпо". Яйца : В "Ашане" рост до 3,00 грн за штуку (30 грн/десяток).

: В "Ашане" рост до 3,00 грн за штуку (30 грн/десяток). Молоко : АТБ снизил цену до 20,30 грн (было 21,30 грн).

: АТБ снизил цену до 20,30 грн (было 21,30 грн). Подсолнечное масло: В Novus зафиксировано снижение до 64,62 грн из-за смены бренда (было 71,94 грн).

Хлеб: "Ашан" вернул цену после прыжка

На полки супермаркетов "Ашан" вернулся бюджетный пшеничный хлеб от "Формулы Вкуса", что позволило снизить минимальный ценник сразу на 6,80 гривны. Остальные сети демонстрируют стабильность.

"Сильпо": "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарезке (0,35 кг) - 12,99 грн (без изменений)

(без изменений) "Ашан": Хлеб "Формула Смаку" белый нарезанный пшеничный (350 г) - 14,50 грн.

АТБ: Тостовый "Кристинополь" (300 г) - 23,90 грн (без изменений)

(без изменений) Novus: "Украинский" половинка нарезанный ТМ "Marka Promo" (400 г) - 25,79 грн (без изменений)

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 25 июня (инфографика РБК-Украина)

Гречка: аномальный разрыв в ценах продолжается

"Сильпо" удерживает абсолютный рекорд доступности благодаря своей бюджетной линейке "Extra!" В то же время в других супермаркетах за килограмм гречки придется заплатить в четыре раза больше.

"Сильпо": Крупа гречневая Extra!, 1 кг - 15,69 грн

АТБ: "Разумный выбор", 1 кг - 65,90 грн

Novus: ТМ "Marka Promo", 1 кг - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая 1 кг 69,90 грн

Яйца: поштучная продажа в "Ашане" пошла вверх

Популярные куриные яйца категории С1, длительно державшиеся на минимальных отметках, начали дорожать. В "Ашане" цена за штуку выросла на 10 копеек, что автоматически подняло стоимость десятка на 1 гривну. В то же время в Novus наметилось символическое удешевление фирменной марки на 40 копеек.

"Ашан": Яйцо куриное С1, 1 шт. - 3,00 грн

АТБ: ТМ "Своя линия" 1 категория, 10 шт. - 50,90 грн

Novus: ТМ "Marka Promo" С1, 10 шт. - 50,99 грн

"Сильпо": ТМ "Пашот" столовые С1, 10 шт. - 52,28 грн

АТБ снижает прайсы

В молочном отделе зафиксировано сразу два важных изменения. Сеть АТБ снизила цену на пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" на 1 гривну. А вот Novus вместо собственной марки выставил на полке большую упаковку от "Житомирского молочного завода", впрочем, удержав психологическую отметку "до 35 гривен".

АТБ: "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 20,30 грн

"Сильпо": "Полная Чаша" пастеризовано 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": Молоко Framo ультрапастеризованное 2,6% (900 г) - 29,90 грн

Novus: "Житомирский молочный завод" ультрапастеризованное 2,5% (900 г) - 34,99 грн

Подсолнечное масло: Novus сбросил цену

После продолжительного затишья обновились ценники на подсолнечное масло объемом 0,5 литра. Наиболее заметное изменение - в Novus, где вместо "Олейны" появился "Щедрый Дар", который стоит на 7,32 гривны дешевле "предшественника". В других сетях колебания оказались минимальными (в пределах 10 копеек).