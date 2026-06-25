Супермаркеты обновили ценники: какие продукты резко подешевели 25 июня
Украинские супермаркеты обновили стоимость базовых продуктов. На четверг, 25 июня, на полках крупных торговых сетей зафиксировано как снижение цен на популярные позиции, так и очередное удорожание.
Что выгоднее покупать в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" - в ежедневном мониторинге РБК-Украина.
Главное:
- Хлеб: "Ашан" вернул бюджетную позицию хлеба
- Гречка: Самое дешевое предложение остается в "Сильпо".
- Яйца: В "Ашане" рост до 3,00 грн за штуку (30 грн/десяток).
- Молоко: АТБ снизил цену до 20,30 грн (было 21,30 грн).
- Подсолнечное масло: В Novus зафиксировано снижение до 64,62 грн из-за смены бренда (было 71,94 грн).
Хлеб: "Ашан" вернул цену после прыжка
На полки супермаркетов "Ашан" вернулся бюджетный пшеничный хлеб от "Формулы Вкуса", что позволило снизить минимальный ценник сразу на 6,80 гривны. Остальные сети демонстрируют стабильность.
- "Сильпо": "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарезке (0,35 кг) - 12,99 грн (без изменений)
- "Ашан": Хлеб "Формула Смаку" белый нарезанный пшеничный (350 г) - 14,50 грн.
- АТБ: Тостовый "Кристинополь" (300 г) - 23,90 грн (без изменений)
- Novus: "Украинский" половинка нарезанный ТМ "Marka Promo" (400 г) - 25,79 грн (без изменений)
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 25 июня (инфографика РБК-Украина)
Гречка: аномальный разрыв в ценах продолжается
"Сильпо" удерживает абсолютный рекорд доступности благодаря своей бюджетной линейке "Extra!" В то же время в других супермаркетах за килограмм гречки придется заплатить в четыре раза больше.
- "Сильпо": Крупа гречневая Extra!, 1 кг - 15,69 грн
- АТБ: "Разумный выбор", 1 кг - 65,90 грн
- Novus: ТМ "Marka Promo", 1 кг - 65,99 грн
- "Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая 1 кг 69,90 грн
Яйца: поштучная продажа в "Ашане" пошла вверх
Популярные куриные яйца категории С1, длительно державшиеся на минимальных отметках, начали дорожать. В "Ашане" цена за штуку выросла на 10 копеек, что автоматически подняло стоимость десятка на 1 гривну. В то же время в Novus наметилось символическое удешевление фирменной марки на 40 копеек.
- "Ашан": Яйцо куриное С1, 1 шт. - 3,00 грн
- АТБ: ТМ "Своя линия" 1 категория, 10 шт. - 50,90 грн
- Novus: ТМ "Marka Promo" С1, 10 шт. - 50,99 грн
- "Сильпо": ТМ "Пашот" столовые С1, 10 шт. - 52,28 грн
АТБ снижает прайсы
В молочном отделе зафиксировано сразу два важных изменения. Сеть АТБ снизила цену на пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" на 1 гривну. А вот Novus вместо собственной марки выставил на полке большую упаковку от "Житомирского молочного завода", впрочем, удержав психологическую отметку "до 35 гривен".
- АТБ: "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 20,30 грн
- "Сильпо": "Полная Чаша" пастеризовано 2,6% (450 г) - 21,49 грн
- "Ашан": Молоко Framo ультрапастеризованное 2,6% (900 г) - 29,90 грн
- Novus: "Житомирский молочный завод" ультрапастеризованное 2,5% (900 г) - 34,99 грн
Подсолнечное масло: Novus сбросил цену
После продолжительного затишья обновились ценники на подсолнечное масло объемом 0,5 литра. Наиболее заметное изменение - в Novus, где вместо "Олейны" появился "Щедрый Дар", который стоит на 7,32 гривны дешевле "предшественника". В других сетях колебания оказались минимальными (в пределах 10 копеек).
- "Ашан": Масло Auchan рафинированное (0,5 л) - 48,10 грн
- АТБ: "Своя линия" рафинированная (0,5 л) - 53,13 грн
- "Сильпо": ТМ "Премия" рафинированная (0,5 л) - 55,49 грн
- Novus: "Щедрый Дар" рафинированная (500 мл) - 64,62 грн.