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В Суперлиге могут изменить длительность футбольных матчей

Автор: Игорь Литвиненко

Организаторы скандальной Суперлиги могут изменить длительность футбольных матчей. По мнению президента мадридского "Реала" и нового турнира Флорентино Переса, нынешняя молодежь считает, что футбольные матчи идут слишком долго.

Об этом Перес заявил в интервью испанской газете AS.

По его словам, для "спасения спорта" необходимо изменить продолжительность матчей. Это позволит популяризироваться футбол, интерес к которому теряет современная молодежь.

"Сейчас юноши играют на PlayStation и им кажется, что футбольные матчи идут слишком долго. Нам нужно изменить что-то, чтобы спасти наш вид спорта. Иногда мы не понимаем детей, внуков или молодых политиков. Дело в том, что люди из разных поколений отличаются друг от друга, поэтому мы должны попытаться понять всех. Нам нужно обдумать эти изменения", - заявил Перес.

Напомним, в ночь на 19 апреля 12 европейских футбольных грантов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Создание этого турнира уже осудили в ФИФА, УЕФА, а также национальные федерации. При этом клубам-участникам турнира пригрозили исключением из всех турниров под эгидой УЕФА и ФИФА, в том числе чемпионатов мира и Европы и национальных чемпионатов.

Ранее издание ESPN сообщило, что в нынешнем сезоне клубы Суперлиги не буду исключать из Лиги чемпионов и Лиги Европы. На полуфинальной стадии этих турниров должны участвовать сразу пять клубов-основателей Суперлиги. Окончательное решение будет принято в пятницу, 23 апреля.

Подробнее о том, в каком формате планируют проводить Суперлигу - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало о том, каких игроков могут потерять топ-сборные накануне Евро-2020 из-за Суперлиги.

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