У Суперлізі можуть змінити тривалість футбольних матчів

Організатори скандальної Суперліги можуть змінити тривалість футбольних матчів. На думку президента мадридського "Реала" і нового турніру Флорентіно Переса, нинішня молодь вважає, що футбольні матчі йдуть занадто довго.
Про це Перес заявив в інтерв'ю іспанській газеті AS.
За його словами, для "порятунку спорту" необхідно змінити тривалість матчів. Це дозволить популяризуватися футбол, інтерес до якого втрачає сучасна молодь.
"Зараз юнаки грають на PlayStation і їм здається, що футбольні матчі йдуть занадто довго. Нам потрібно змінити щось, щоб врятувати наш вид спорту. Інколи ми не розуміємо дітей, онуків чи молодих політиків. Річ у тому, що люди з різних поколінь відрізняються один від одного, тому ми повинні спробувати зрозуміти всіх. Нам треба обміркувати ці зміни", - заявив Перес.
Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 європейських футбольних грантів з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Створення цього турніру вже засудили в ФІФА, УЄФА, а також національні федерації. При цьому клубам-учасникам турніру пригрозили виключенням з усіх турнірів під егідою УЄФА і ФІФА, в тому числі чемпіонатів світу і Європи та національних чемпіонатів.
Раніше видання ESPN повідомило, що в нинішньому сезоні клуби Суперліги не буду виключати з Ліги чемпіонів і Ліги Європи. На півфінальній стадії цих турнірів повинні брати участь відразу п'ять клубів-засновників Суперліги. Остаточне рішення буде прийнято в п'ятницю, 23 квітня.
Детальніше про те, в якому форматі планують проводити Суперлігу - у матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна писало про те, будь гравців можуть втратити топ-збірні напередодні Євро-2020 через Суперліги.