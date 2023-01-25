Суперкубок УЄФА 2023 року перенесли з російської Казані до Афін

Європейська футбольна спілка переносить місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2023 року з російської Казані в грецькі Афіни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЄФА.
Таке рішення було прийнято після переговорів
Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили російські команди від європейських турнірів у лютому минулого року після вторгнення в Україну.
Вчора західні ЗМІ повідомили, що УЄФА залишить в силі футбольний бан для Росії.
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