УЄФА залишить в силі футбольний бан для Росії, - Sky News

ФІФА та УЄФА відсторонили російські команди від європейських турнірів у лютому минулого року після вторгнення в Україну, та нині не збираються скасовувати заборону, адже бойові дії Росії на українській території продовжуються

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За даними видання, Росію також збираються позбавити права проведення Суперкубка УЄФА - показової чоловічої гри між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи - який повинен був відбутися в Казані в серпні.

Напередодні засідання виконавчого комітету УЄФА в середу, 25 січня, керівництво російського футбольного союзу збирається провести переговори з представниками керівного органу європейського футболу для обговорення повернення клубів і національних збірних до міжнародних турнірів.

Проте, за даними Sky News, поки триває війна, розпочата російським диктатором Володимиром Путіним, УЄФА не дозволить повернути російські команди.

Однак УЄФА має бажання обговорити загальний стан російського футболу і внутрішню ситуацію, щоб підготуватися до того, коли команди зможуть повернутися до своїх змагань, якщо війна закінчиться.