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Суперкубок УЕФА в 2023 году перенесли из российской Казани в Афины

Фото: Суперкубок УЕФА в 2023 году перенесли из российской Казани в Афины (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Европейский футбольный союз переносит место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году из российской Казани в греческие Афины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЕФА.

Такое решение было принято после переговоров

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от европейских турниров в феврале прошлого года после вторжения в Украину.

Вчера западные СМИ сообщили, что УЕФА оставит в силе футбольный бан для России.

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