Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Суперечки щодо кількох кілометрів": у Путіна зробили цинічну заяву про переговори

14:32 12.04.2026 Нд
2 хв
Пєсков заявив, що великоднє перемир'я - це "гуманітарний жест з боку Путіна"
aimg Тетяна Степанова
Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)

У Кремлі стверджують, що територіальні суперечки між Україною та Росією полягають "лише у кількох кілометрах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують російські ЗМІ.

"Територіальні розбіжності між Росією та Україною полягають у кількох кілометрах", - сказав Пєсков.

Він також заявив, що стабільний мир у перспективі можна забезпечити вже сьогодні, але для цього президент України Володимир Зеленський "має ухвалити певні рішення".

"Поки Зеленський не набереться сміливості й не візьме на себе відповідальність за свої рішення, спецоперація триватиме", - додав речник російського диктатора.

Пєсков також заявив, що великоднє перемир'я - це "гуманітарний жест з боку Путіна", а Великдень - свято, яке шанують і росіяни, і українці.

Питання Донбасу у переговорах

Нагадаємо, цього року Україна вже провела кілька раундів переговорів з Росією та США.

Сторони так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки Росія хоче здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.

Президент України Володимир Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він наголосив, що країна-агресорка розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.

