Суперечки між союзниками не повинні відволікати від підтримки України, - Каллас

Китай і Росія отримують вигоду від розбіжностей між західними союзниками, тоді як внутрішні суперечки можуть підірвати спільну безпеку та економічне процвітання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики Каї Каллас у соцмережі Х.
За її словами, будь-які питання безпеки, зокрема щодо Гренландії, мають вирішуватися в рамках НАТО.
Каллас також застерегла від запровадження тарифів, які, за її оцінкою, ризикують зробити як Європу, так і Сполучені Штати біднішими та підірвати спільне економічне процвітання.
Водночас вона наголосила, що розбіжності між союзниками не повинні відволікати від головного завдання - допомоги у припиненні війни Росії проти України.
"Ми також не можемо дозволити нашій суперечці відволікти нас від нашого основного завдання - допомогти припинити війну Росії проти України", - підкреслила Каллас.
Як повідомляло РБК-Україна, Європейський Союз призначив на 18 січня екстрену нараду послів країн ЄС. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита через Гренландію. За словами дипломатів, засідання має розпочатися о 17:00.
Нагадаємо, 17 січня Дональд Трамп оголосив, що вводить проти восьми європейських країн мита. За його словами, тарифи буде запроваджено у два етапи, а термін дії триватиме доти, доки не буде розв'язано питання з Гренландією.
Уже за кілька годин з'явилися перші реакції європейських лідерів. Вони сказали, що готові дати спільну відповідь на тарифні погрози з боку Трампа.
Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн випустили заяву.
За словами Макрона, Європа не піддасться тарифному тиску та діятиме єдино, якщо погрози з боку США будуть реалізовані.
Подібну позицію озвучив і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, заявивши, що його країна не дозволить себе шантажувати.
Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що ЄС висловлює повну солідарність із Данією та народом Гренландії.