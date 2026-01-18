RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Споры между союзниками не должны отвлекать от поддержки Украины, - Каллас

Фото: Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Китай и Россия получают выгоду от разногласий между западными союзниками, тогда как внутренние споры могут подорвать общую безопасность и экономическое процветание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Каи Каллас в соцсети Х.

По ее словам, любые вопросы безопасности, в частности по Гренландии, должны решаться в рамках НАТО.

Каллас также предостерегла от введения тарифов, которые, по ее оценке, рискуют сделать как Европу, так и Соединенные Штаты беднее и подорвать общее экономическое процветание.

В то же время она подчеркнула, что разногласия между союзниками не должны отвлекать от главной задачи - помощи в прекращении войны России против Украины.

"Мы также не можем позволить нашему спору отвлечь нас от нашей основной задачи - помочь прекратить войну России против Украины", - подчеркнула Каллас.

 

 

Позиция ЕС относительно пошлин США

Как сообщало РБК-Украина, Европейский Союз назначил на 18 января экстренное совещание послов стран ЕС. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины из-за Гренландии. По словам дипломатов, заседание должно начаться в 17:00.

Напомним, 17 января Дональд Трамп объявил, что вводит против восьми европейских стран пошлины. По его словам, тарифы будут введены в два этапа, а срок действия продлится до тех пор, пока не будет решен вопрос с Гренландией.

Уже через несколько часов появились первые реакции европейских лидеров. Они сказали, что готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы со стороны Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выпустили заявление.

По словам Макрона, Европа не поддастся тарифному давлению и будет действовать единолично, если угрозы со стороны США будут реализованы.

Подобную позицию озвучил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявив, что его страна не позволит себя шантажировать.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС выражает полную солидарность с Данией и народом Гренландии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВойна в Украине