Споры между союзниками не должны отвлекать от поддержки Украины, - Каллас

По ее словам, любые вопросы безопасности, в частности по Гренландии, должны решаться в рамках НАТО.

Каллас также предостерегла от введения тарифов, которые, по ее оценке, рискуют сделать как Европу, так и Соединенные Штаты беднее и подорвать общее экономическое процветание.

В то же время она подчеркнула, что разногласия между союзниками не должны отвлекать от главной задачи - помощи в прекращении войны России против Украины.

"Мы также не можем позволить нашему спору отвлечь нас от нашей основной задачи - помочь прекратить войну России против Украины", - подчеркнула Каллас.