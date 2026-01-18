Суперечки між союзниками не повинні відволікати від підтримки України, - Каллас

Китай і Росія отримують вигоду від розбіжностей між західними союзниками, тоді як внутрішні суперечки можуть підірвати спільну безпеку та економічне процвітання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики Каї Каллас у соцмережі Х .

За її словами, будь-які питання безпеки, зокрема щодо Гренландії, мають вирішуватися в рамках НАТО.

Каллас також застерегла від запровадження тарифів, які, за її оцінкою, ризикують зробити як Європу, так і Сполучені Штати біднішими та підірвати спільне економічне процвітання.

Водночас вона наголосила, що розбіжності між союзниками не повинні відволікати від головного завдання - допомоги у припиненні війни Росії проти України.

"Ми також не можемо дозволити нашій суперечці відволікти нас від нашого основного завдання - допомогти припинити війну Росії проти України", - підкреслила Каллас.