ua en ru
Вс, 18 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Споры между союзниками не должны отвлекать от поддержки Украины, - Каллас

Европа, Воскресенье 18 января 2026 01:05
UA EN RU
Споры между союзниками не должны отвлекать от поддержки Украины, - Каллас Фото: Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Китай и Россия получают выгоду от разногласий между западными союзниками, тогда как внутренние споры могут подорвать общую безопасность и экономическое процветание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Каи Каллас в соцсети Х.

По ее словам, любые вопросы безопасности, в частности по Гренландии, должны решаться в рамках НАТО.

Каллас также предостерегла от введения тарифов, которые, по ее оценке, рискуют сделать как Европу, так и Соединенные Штаты беднее и подорвать общее экономическое процветание.

В то же время она подчеркнула, что разногласия между союзниками не должны отвлекать от главной задачи - помощи в прекращении войны России против Украины.

"Мы также не можем позволить нашему спору отвлечь нас от нашей основной задачи - помочь прекратить войну России против Украины", - подчеркнула Каллас.

Позиция ЕС относительно пошлин США

Как сообщало РБК-Украина, Европейский Союз назначил на 18 января экстренное совещание послов стран ЕС. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины из-за Гренландии. По словам дипломатов, заседание должно начаться в 17:00.

Напомним, 17 января Дональд Трамп объявил, что вводит против восьми европейских стран пошлины. По его словам, тарифы будут введены в два этапа, а срок действия продлится до тех пор, пока не будет решен вопрос с Гренландией.

Уже через несколько часов появились первые реакции европейских лидеров. Они сказали, что готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы со стороны Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выпустили заявление.

По словам Макрона, Европа не поддастся тарифному давлению и будет действовать единолично, если угрозы со стороны США будут реализованы.

Подобную позицию озвучил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявив, что его страна не позволит себя шантажировать.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС выражает полную солидарность с Данией и народом Гренландии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Война в Украине
Новости
Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено
Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа