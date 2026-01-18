Споры между союзниками не должны отвлекать от поддержки Украины, - Каллас
Китай и Россия получают выгоду от разногласий между западными союзниками, тогда как внутренние споры могут подорвать общую безопасность и экономическое процветание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Каи Каллас в соцсети Х.
По ее словам, любые вопросы безопасности, в частности по Гренландии, должны решаться в рамках НАТО.
Каллас также предостерегла от введения тарифов, которые, по ее оценке, рискуют сделать как Европу, так и Соединенные Штаты беднее и подорвать общее экономическое процветание.
В то же время она подчеркнула, что разногласия между союзниками не должны отвлекать от главной задачи - помощи в прекращении войны России против Украины.
"Мы также не можем позволить нашему спору отвлечь нас от нашей основной задачи - помочь прекратить войну России против Украины", - подчеркнула Каллас.
Позиция ЕС относительно пошлин США
Как сообщало РБК-Украина, Европейский Союз назначил на 18 января экстренное совещание послов стран ЕС. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины из-за Гренландии. По словам дипломатов, заседание должно начаться в 17:00.
Напомним, 17 января Дональд Трамп объявил, что вводит против восьми европейских стран пошлины. По его словам, тарифы будут введены в два этапа, а срок действия продлится до тех пор, пока не будет решен вопрос с Гренландией.
Уже через несколько часов появились первые реакции европейских лидеров. Они сказали, что готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы со стороны Трампа.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выпустили заявление.
По словам Макрона, Европа не поддастся тарифному давлению и будет действовать единолично, если угрозы со стороны США будут реализованы.
Подобную позицию озвучил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявив, что его страна не позволит себя шантажировать.
Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС выражает полную солидарность с Данией и народом Гренландии.