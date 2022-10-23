Суперечить Кремлю. "Повар Путіна" продовжує створювати розбіжності в уряді Росії, - ISW

Аналітики зазначають, що дії "Повара Путіна" мають розбіжності з наративами Кремля про перебіг бойових дій.

У звіті вказано, що пов'язані з Пригожиним і ПВК "Вагнера" Telegram-канали зявили про те, що р

В Інституті вивчення війни припустили, що Пригожин таким чином може намагатися посилити вимоги російських імперіалістів, які неодноразово звинувачували Кремль у

В ISW пояснили детальніше про укріплення

Фахівці додали, що