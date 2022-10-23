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Суперечить Кремлю. "Повар Путіна" продовжує створювати розбіжності в уряді Росії, - ISW

Фото: Пригожин продовжує створювати розбіжності в російському уряді (Скриншот)
Автор: Олег Васьків

Засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин продовжує створювати розбіжності в російському уряді, інформуючи про зведення фортифікаційних споруд на північному сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що дії "Повара Путіна" мають розбіжності з наративами Кремля про перебіг бойових дій.

У звіті вказано, що пов'язані з Пригожиним і ПВК "Вагнера" Telegram-канали зявили про те, що р

В Інституті вивчення війни припустили, що Пригожин таким чином може намагатися посилити вимоги російських імперіалістів, які неодноразово звинувачували Кремль у

В ISW пояснили детальніше про укріплення

Фахівці додали, що

Нагадаємо, "вагнерівці" почали зводити протитанкові укріплення біля міста Горське Луганської області.

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Війна Росії проти України