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Противоречит Кремлю. "Повар Путина" продолжает создавать разногласия в правительстве России, - ISW

Фото: Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве (Скриншот)
Автор: Олег Васкив

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве, информируя о возведении фортификационных сооружений на северо-востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что действия "Повара Путина" имеют разногласия с нарративами Кремля о ходе боевых действий.

В отчете указано, что связанные с Пригожиным и ЧВК "Вагнера" Telegram-каналы заявили о том, что

В Институте изучения войны предположили, что Пригожин таким образом может пытаться ужесточить требования российских империалистов, неоднократно обвинявших Кремль в

В ISW объяснили подробнее об укреплениях

Специалисты добавили, что

Напомним, "вагнеровцы" начали возводить противотанковые укрепления возле города Горское Луганской области.

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Война России против Украины