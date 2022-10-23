Противоречит Кремлю. "Повар Путина" продолжает создавать разногласия в правительстве России, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве, информируя о возведении фортификационных сооружений на северо-востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что действия "Повара Путина" имеют разногласия с нарративами Кремля о ходе боевых действий.
В отчете указано, что связанные с Пригожиным и ЧВК "Вагнера" Telegram-каналы заявили о том, что
В Институте изучения войны предположили, что Пригожин таким образом может пытаться ужесточить требования российских империалистов, неоднократно обвинявших Кремль в
Специалисты добавили, что
Напомним, "вагнеровцы" начали возводить противотанковые укрепления возле города Горское Луганской области.
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