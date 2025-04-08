Суперечить миротворчим заявам: у РНБО прокоментували участь китайський військових у війні

Китай публічно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Тому участь китайських військових у війні проти України суперечить офіційній позиції КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

"Китайські військові найманці в складі російської армії на війні в Європі - це дещо суперечить миротворчим публічним заявам Пекіна. І реагувати на це доведеться", - підкреслив Коваленко.

Він наголосив, що Китаю не вдасться закрити очі на участь його солдат у війні проти України, адже влада КНР висловила назагал зовсім іншу позицію.

"Китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави", - додав керівник ЦПД.

Полон китайських військових

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, що українські воїни взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Це сталося в Донецькій області.

За словами президента, китайців, які воюють проти України, насправді набагато більше.

Зеленський уточнив, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими, тільки двоє з них потрапили в полон.

Зеленський зазначив, що таким чином ще одна країна "військово підтримує" вторгнення Росії в Україну.