Суперечить миротворчим заявам: у РНБО прокоментували участь китайський військових у війні
Китай публічно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Тому участь китайських військових у війні проти України суперечить офіційній позиції КНР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
"Китайські військові найманці в складі російської армії на війні в Європі - це дещо суперечить миротворчим публічним заявам Пекіна. І реагувати на це доведеться", - підкреслив Коваленко.
Він наголосив, що Китаю не вдасться закрити очі на участь його солдат у війні проти України, адже влада КНР висловила назагал зовсім іншу позицію.
"Китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави", - додав керівник ЦПД.
Полон китайських військових
Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, що українські воїни взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Це сталося в Донецькій області.
За словами президента, китайців, які воюють проти України, насправді набагато більше.
Зеленський уточнив, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими, тільки двоє з них потрапили в полон.
Зеленський зазначив, що таким чином ще одна країна "військово підтримує" вторгнення Росії в Україну.
Реакція МЗС
У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії, щоб вимагати пояснень.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що Україна рішуче засуджує залучення Росією громадян Китаю до війни, а також їхню участь у бойових діях.
За словами міністра, участь китайських громадян у війні проти України ставить під сумнів позицію Китаю щодо миру і підриває довіру до Пекіна як до відповідального постійного члена Радбезу ООН.
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