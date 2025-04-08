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Противоречит миротворческим заявлениям: в СНБО прокомментировали участие китайский военных в войне

Вторник 08 апреля 2025 17:31
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Противоречит миротворческим заявлениям: в СНБО прокомментировали участие китайский военных в войне Фото: Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Китай публично поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому участие китайских военных в войне против Украины противоречит официальной позиции КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

"Китайские военные наемники в составе российской армии на войне в Европе - это несколько противоречит миротворческим публичным заявлениям Пекина. И реагировать на это придется", - подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что Китаю не удастся закрыть глаза на участие его солдат в войне против Украины, ведь власти КНР выразили в целом совсем другую позицию.

"Китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, а Китай публично поддерживает территориальную целостность нашего государства", - добавил руководитель ЦПИ.

Плен китайских военных

Напомним, сегодня, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские воины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Это произошло в Донецкой области.

По словам президента, китайцев, которые воюют против Украины, на самом деле намного больше.

Зеленский уточнил, что украинские защитники вступили в бой с шестью китайскими военными, только двое из них попали в плен.

Зеленский отметил, что таким образом еще одна страна "военно поддерживает" вторжение России в Украину.

Реакция МИДа

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России, чтобы потребовать объяснений.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина решительно осуждает привлечение Россией граждан Китая к войне, а также их участие в боевых действиях.

По словам министра, участие китайских граждан в войне против Украины ставит под сомнение позицию Китая в отношении мира и подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совбеза ООН.

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